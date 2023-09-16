Elazığ'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Elazığ'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan asayiş uygulamasında, "üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ü.D. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.