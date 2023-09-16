Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "Hoca Hasan Hamam Müzesi" açıldı

        Elazığ'da "Hoca Hasan Hamam Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 19:52 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "Hoca Hasan Hamam Müzesi" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da "Hoca Hasan Hamam Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Elazığ Belediyesince "Müzeler Şehri Elazığ Projesi" kapsamında Harput Mahallesi'nde 385 yıl geçmişe sahip Hoca Hasan Hamamı müzeye dönüştürüldü.

        Müzede, bilgilendirme odası, ortasında bir kubbe bulunan kurutmalık bölümü, duvarları çevreleyen sedirlerin yer aldığı tarihsel atmosferi yansıtan soğukluk, ılıklık, traşlık, külhan, gelin hamamı, Osmanlı dönemine ait kahve kültürünü anlatan objeler, yağ kandilleri, sabunlar, kişisel bakım ürünleri, nalınlar, tas, ibrik ve ustura örnekleri gibi objeler sergileniyor.

        Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları açılışta yaptığı konuşmada, Elazığ'ı her geçen gün ileriye taşıma amacında olduklarını söyledi.

        Bu kapsamda Harput Mahallesi içinde anlamlı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şerifoğulları, "Harput’umuz kazanımlarıyla artık sadece hemşehrilerimizden değil il dışından gelen konuklarımızdan da hayranlık topluyor. Bu kutlu mahalleyi şanına yakışır bir şekilde şaha kaldırmak adına çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Harput'a Basın Müzesi, Harput Musiki Müzesi ve şimdi açılışını yaptıkları müzeyi kazandırdıklarını aktaran Şerifoğulları şöyle devam etti:

        "Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden birisi olan bu yapıyı virane halinden alarak bir gerdanlık misali Harput’umuza kazandırdık. Osmanlı dönemine ait 385 yıllık maziye sahip bu yapının restorasyon çalışmalarını 2021 yılında başlattık. İlmek ilmek büyük bir titizlikle aslına uygun olarak restorasyonunu gerçekleştirerek bugün hayranlık uyandıran muhteşem bir esere dönüştürdük. Bu tarihi yapıyı bir medeniyet merkezi olan Harput’umuzun hamam kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürdük. Ayrıca tarihi Hoca Hasan Hamamı çevresinde istimlak çalışması gerçekleştirerek tarihi dokuya uymayan yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Bu alanda komple bir peyzaj çalışması yaparak bu alanı Balakgazi Parkı ile bütünlük oluşturacak şekilde bir dinlenme alanı olarak hizmete sunduk."

        Açılışa AK Parti Milletvekili Erol Keleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        İlk gol!
        İlk gol!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        "Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içinde"
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Habertürk sel felaketinin yaşandığı Libya'da
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        18'indeki Edanur'a kıyan cani konuştu!
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        Ahmet Nur Çebi'den "seçim" açıklaması
        "Tarihi gelir elde ettik"
        "Tarihi gelir elde ettik"
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        Filenin Sultanları dolu dizgin: 3-0
        11 gün sonra defnedildi
        11 gün sonra defnedildi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
        Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
        Elazığ'da kaçak silah, uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 2 şüpheli...
        Elazığ'da kaçak silah, uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 2 şüpheli...
        Elazığ'da 489 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
        Elazığ'da 489 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı