Elazığ'da "Hoca Hasan Hamam Müzesi" açıldı

Elazığ'da "Hoca Hasan Hamam Müzesi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesince "Müzeler Şehri Elazığ Projesi" kapsamında Harput Mahallesi'nde 385 yıl geçmişe sahip Hoca Hasan Hamamı müzeye dönüştürüldü.

Müzede, bilgilendirme odası, ortasında bir kubbe bulunan kurutmalık bölümü, duvarları çevreleyen sedirlerin yer aldığı tarihsel atmosferi yansıtan soğukluk, ılıklık, traşlık, külhan, gelin hamamı, Osmanlı dönemine ait kahve kültürünü anlatan objeler, yağ kandilleri, sabunlar, kişisel bakım ürünleri, nalınlar, tas, ibrik ve ustura örnekleri gibi objeler sergileniyor.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları açılışta yaptığı konuşmada, Elazığ'ı her geçen gün ileriye taşıma amacında olduklarını söyledi.

Bu kapsamda Harput Mahallesi içinde anlamlı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Şerifoğulları, "Harput’umuz kazanımlarıyla artık sadece hemşehrilerimizden değil il dışından gelen konuklarımızdan da hayranlık topluyor. Bu kutlu mahalleyi şanına yakışır bir şekilde şaha kaldırmak adına çok kıymetli çalışmalar gerçekleştirdik." diye konuştu.

Harput'a Basın Müzesi, Harput Musiki Müzesi ve şimdi açılışını yaptıkları müzeyi kazandırdıklarını aktaran Şerifoğulları şöyle devam etti:

"Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden birisi olan bu yapıyı virane halinden alarak bir gerdanlık misali Harput’umuza kazandırdık. Osmanlı dönemine ait 385 yıllık maziye sahip bu yapının restorasyon çalışmalarını 2021 yılında başlattık. İlmek ilmek büyük bir titizlikle aslına uygun olarak restorasyonunu gerçekleştirerek bugün hayranlık uyandıran muhteşem bir esere dönüştürdük. Bu tarihi yapıyı bir medeniyet merkezi olan Harput’umuzun hamam kültürünün yaşatıldığı bir müze haline dönüştürdük. Ayrıca tarihi Hoca Hasan Hamamı çevresinde istimlak çalışması gerçekleştirerek tarihi dokuya uymayan yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Bu alanda komple bir peyzaj çalışması yaparak bu alanı Balakgazi Parkı ile bütünlük oluşturacak şekilde bir dinlenme alanı olarak hizmete sunduk."

Açılışa AK Parti Milletvekili Erol Keleş, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.