Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, esnafı ziyaret etti

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, göreve başlamasının ardından ilçede ziyaret ettiği esnaf ile tanıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 12:33 Güncelleme: 17.09.2023 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, esnafı ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, göreve başlamasının ardından ilçede ziyaret ettiği esnaf ile tanıştı.

        Kaymakam Atalık, Aşağı çarşıda faaliyet yürüten esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

        Esnaflığın önemine değinen Atalık, görevleri süresince her zaman halk ile iç içe olmaya gayret göstereceğini söyledi.

        Kapılarının her daim esnafa açık olduğunu ifade eden Atalık, esnafa hayırlı kazanç diledi.

        Esnaf da ziyaretinden dolayı Kaymakam Atalık'a teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da "Hoca Hasan Hamam Müzesi" açıldı
        Elazığ'da "Hoca Hasan Hamam Müzesi" açıldı
        Elazığ'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
        Elazığ'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
        Elazığ'da kaçak silah, uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 2 şüpheli...
        Elazığ'da kaçak silah, uyuşturucu ve sahte para operasyonlarında 2 şüpheli...