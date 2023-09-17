Elazığ'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

Elazığ'da yaklaşık 150 kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği gerçekleştirdi.

Renkli kıyafetler giyinen, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Kent merkezinde trafiğe kapatılan güzergahta bisiklet süren kadınların etkinliği büyük ilgi gördü.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Elazığ Temsilcisi Mehtap Yavuz, yaptığı açıklamada, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinin, Elazığ'da 7'ncisini düzenlediklerini söyledi.

Her yıl bisikletli kadınlara dikkat çekmek için toplandıklarını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

"Bisiklet turunu 2 amaç için yapıyoruz. İlk olarak kadınların bisiklet kullanmasını teşvik etmek ve onların herhangi bir baskı altında kalmadan günlük hayatlarında da bisiklet kullanabileceğini göstermek istiyoruz. Bunu önemli oranda gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Diğer amacımız ise yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek. Yıl boyunca da turlar gerçekleştiriyoruz."

Kadınlardan Rabia Koşar da bu etkinliğin ülke genelinde 11 yıldır yapıldığını anımsattı.

Koşar, "Cumhuriyet'in 100. yılında en az yüz kadınla bugün Elazığ sokaklarında yine bisiklet sürdük. Sayımızın her geçen gün artmasını diliyorum." dedi.