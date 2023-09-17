Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi

        Elazığ'da yaklaşık 150 kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 18:06 Güncelleme: 17.09.2023 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da yaklaşık 150 kadın, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği gerçekleştirdi.

        Renkli kıyafetler giyinen, balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

        Kent merkezinde trafiğe kapatılan güzergahta bisiklet süren kadınların etkinliği büyük ilgi gördü.

        Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Elazığ Temsilcisi Mehtap Yavuz, yaptığı açıklamada, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğinin, Elazığ'da 7'ncisini düzenlediklerini söyledi.

        Her yıl bisikletli kadınlara dikkat çekmek için toplandıklarını dile getiren Yavuz, şöyle konuştu:

        "Bisiklet turunu 2 amaç için yapıyoruz. İlk olarak kadınların bisiklet kullanmasını teşvik etmek ve onların herhangi bir baskı altında kalmadan günlük hayatlarında da bisiklet kullanabileceğini göstermek istiyoruz. Bunu önemli oranda gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Diğer amacımız ise yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek. Yıl boyunca da turlar gerçekleştiriyoruz."

        Kadınlardan Rabia Koşar da bu etkinliğin ülke genelinde 11 yıldır yapıldığını anımsattı.

        Koşar, "Cumhuriyet'in 100. yılında en az yüz kadınla bugün Elazığ sokaklarında yine bisiklet sürdük. Sayımızın her geçen gün artmasını diliyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        Bir evde başladı 10 eve sıçradı
        2. gol geldi!
        2. gol geldi!
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Afetin boyutu havadan görüntülendi!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        Beşiktaş'ta tüzük tadil kongresi tamamlandı
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        7 aylık Bayram maganda kurbanı oldu!
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Korkunç kazada hakim ve eşi can verdi
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 431 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
        Elazığ'da 431 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, esnafı ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, esnafı ziyaret etti
        Elazığ'da "Hoca Hasan Hamam Müzesi" açıldı
        Elazığ'da "Hoca Hasan Hamam Müzesi" açıldı
        Elazığ'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ´da 12,5 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı