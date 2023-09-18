Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu M.E'. isimli şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Adresi belirlenen M.E. düzenlenen operasyonla yakalandı. Adresinde yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.