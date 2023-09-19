Keban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 19.09.2023 - 12:21 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:21
Keban ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve gaziler tarafından Atatürk Büstüne çelenk sunuldu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Kaymakam Atalık, makamında kurum müdürleri ve gazileri kabul etti.