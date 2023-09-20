Elazığ'da dar bölge asayiş uygulaması
Elazığ'da dar bölge asayiş uygulaması yapıldı.
Giriş: 20.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:10
Elazığ'da dar bölge asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzzetpaşa Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsamında, 197 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 63 araç kontrol edildi.
Uygulamada, ruhsatsız tabanca, 12 mermi ve kesici alet ele geçirildi.