Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da dar bölge asayiş uygulaması

        Elazığ'da dar bölge asayiş uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:53 Güncelleme: 20.09.2023 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da dar bölge asayiş uygulaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da dar bölge asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İzzetpaşa Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamında, 197 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, 63 araç kontrol edildi.

        Uygulamada, ruhsatsız tabanca, 12 mermi ve kesici alet ele geçirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        Rus basını: Azerbaycan'ın talepleri kabul edildi
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti! İşte zanlının ifadesi!
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Cinayet anı kamerada! Haraç vermeyen esnafı öldürdü!
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        İklim vurdu, çayın tadı kaçtı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu

        Benzer Haberler

        Elazığ'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Elazığ'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
        Depremden etkilenen Elazığ'da kalıcı konutlar yükseliyor
        Depremden etkilenen Elazığ'da kalıcı konutlar yükseliyor
        ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI  
        ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI  
        Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
        Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşen gök taşı Fırat Üniversitesinde yeniden inceleniyo...
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşen gök taşı Fırat Üniversitesinde yeniden inceleniyo...