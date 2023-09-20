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        Elazığ'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi

        Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:55
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        Elazığ'da "Aile Çalıştayı" düzenlendi
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        Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

        Bir otelde düzenlenen çalıştayda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, Bakanlık olarak birey, aile ve topluma yönelik sosyal politika ve hizmetler alanında çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Çeçen, Türkiye'deki sosyal sorunların tespit, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde Bakanlığın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla 81 ilde "Aile Çalıştayı" gerçekleştidiklerini bildirdi.

        Elazığ'da da adli birim temsilcileri, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla "Aile, Eşitlik ve Adalet", "Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah", "Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme", "Aile, Çevre ve İklim", "Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme", "Aile Odaklı Sosyal Hizmetler" konularını ele alacaklarını anlatan Çeçen, şunları kaydetti:

        "Ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat, uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışılarak, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik geliştirilebilecek politikalar ve ailenin korunmasına ilişkin hak ve sorumlulukların güvence kapsamının nasıl genişletileceğine yönelik yapılacak çalışmaları masaya yatıracağız. Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenmeleri amacıyla alınabilecek ek tedbirler, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek ekonomik ve sosyal desteklerin neler olması gerektiği konularını tartışacağız."

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