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        Elazığ'da bitkin halde bulunan su tavuğu yavrusu Hazar Gölü'ne bırakıldı

        Elazığ'da yolda bitkin halde bulunan su tavuğu yavrusu Hazar Gölü'ne salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 14:38 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:38
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        Elazığ'da bitkin halde bulunan su tavuğu yavrusu Hazar Gölü'ne bırakıldı
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        Elazığ'da yolda bitkin halde bulunan su tavuğu yavrusu Hazar Gölü'ne salındı.

        Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Hazar Gölü mevkisinde otomobiliyle seyir halinde olan Özkan Öden, yolda bir kuş yavrusu olduğunu fark etti.

        Aracını güvenlik şeridine park eden Öden, yanına gittiği kuşun su tavuğu yavrusu olduğunu gördü.

        Suda yaşadığını bildiği kuşu göle bırakan Öden, kara yolunda bu türe rastladığına şaşırdığını belirterek, "Araçların çarpmaması için kuşu Hazar Gölü kıyısına götürerek suya bıraktım. Bunlar gölde ya da baraj suyunda yaşayan türler. Küçük olduğu için büyük ihtimalle martılar yakalamış ve yola düşürmüşler. Su olmadan yaşayamayacağı için tekrar suya kavuşturduk." dedi.

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