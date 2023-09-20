Elazığ Hipodromu'ndaki atıklar geri dönüşüm parkına dönüştürüldü

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Elazığ Hipodromu'nda, çocuklarda geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla atık malzemelerden geri dönüşüm parkı oluşturdu.

Yurtbaşı beldesinde 503 dönümlük araziye kurulan ve göl manzaralı olma özelliğini taşıyan Elazığ Hipodromu, Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için "atıkları değerlendirelim, parklarda sevgiye dönüştürelim" sloganıyla hipodromda kullanılmayan malzemelerin yeniden kullanılmasını sağlıyor.

Bu kapsamda, hipodroma gelen çocuklara geri dönüşümün önemini anlatmak ve onların zaman geçirebileceği bir alan oluşturmak için geri dönüşüm parkı oluşturuldu.

TJK Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal kaynakları korumak ve geri dönüşümü verimli hale getirmek amacıyla bu projeyi yaptıkları söyledi.

Demirçelik, şöyle konuştu:

"Hipodromumuzun tesislerinde kullanılan bariyerler, lastikler, paletler ve varil benzeri atıkların geri dönüşümünü sağlayarak, bunları şirin bir parka dönüştürdük. Amacımız aileleri ile hipodromumuza gelen çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirirken, bir taraftan da sıfır atık projesinin önemini anlayarak sürdürülebilir geleceğe adım atmalarını sağlamaktır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan da atıklardan güzel bir park oluşturulduğunu kaydetti.

Bu tür çalışmaların çoğaltılması gerektiğini aktaran Önalan, "Doğa bize emanet. Bu emaneti iyi korumak zorundayız. Burada da çocuklara hitap edilen bir park oluşturulmuş. Çevre bilincini oluşturmamız gerekiyor." dedi.