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        Elazığ'da yıkım esnasında çöken ağır hasarlı bina bitişikteki apartmana zarar verdi

        Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bir bina, yıkım çalışması sırasında çökerek bitişikteki apartmana zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 20.09.2023 - 19:36
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        Elazığ'da yıkım esnasında çöken ağır hasarlı bina bitişikteki apartmana zarar verdi
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        Elazığ'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bir bina, yıkım çalışması sırasında çökerek bitişikteki apartmana zarar verdi.

        Kent genelinde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar gördüğü için boşaltılan konutların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda Kültür Mahallesi Alev Sokak'ta bulunan 5 katlı ağır hasarlı bir apartmanın yıkım işi bina sakinlerinin anlaşması üzerine özel bir firmaya verildi.

        Boşaltılan binanın yıkım çalışması sırasında aniden çökmesi sonucu bitişiğindeki apartmanın bazı katlarındaki dairelerin duvarları hasar gördü.

        Dairelerde meydana hasarın yıkımı gerçekleştiren firma tarafından onarılacağı öğrenildi.

        Öte yandan ağır hasarlı binanın çökme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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