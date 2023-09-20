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        Elazığ'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 21:21 Güncelleme: 20.09.2023 - 21:28
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        Elazığ'da çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Malatya Caddesi Hazardağlı Kavşağı'nda, sürücülerinin adı henüz belirlenemeyen 23 P 1257 plakalı otomobil ile 23 ED 002 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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