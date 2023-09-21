Elazığ'da belediye meclis üyesinin park halindeki aracı kurşunlandı
Elazığ'da belediye meclis üyesi Cafer Yeşil'in aracı kurşunlandı.
Elazığ'da belediye meclis üyesi Cafer Yeşil'in aracı kurşunlandı.
Elazığ Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi ve Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Yeşil'in otomobiline gece Yıldızbağları Mahallesi'nde park halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından iki el ateş açıldı.
Cafer Yeşil'in şehir dışında bulunduğu sırada gerçekleştirilen saldırıyla ilgili ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler araçta inceleme yaparken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.