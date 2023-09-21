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        Keban Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi görevine başladı

        Keban Jandarma Komutanı olarak atanan Üsteğmen Nurullah Sevgi görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:42
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        Keban Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi görevine başladı
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        Keban Jandarma Komutanı olarak atanan Üsteğmen Nurullah Sevgi görevine başladı.

        Keban Jandarma Komutanı olarak atanan ve ilçeye gelerek görevine başlayan Sevgi, Keban'ın güzel bir ilçe olduğunu belirtti.

        Sevgi, "Burada vatandaşlarımızla el ele vererek emniyet ve asayiş görevimizi yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

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