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        Elazığ Valiliğinden belediye meclis üyesinin park halindeki aracının kurşunlanmasına ilişkin açıklama:

        Elazığ Valiliği, belediye meclis üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki aracının kurşunlanması olayının fail ya da faillerinin tespit edilerek en kısa zamanda adalete teslim edilmesi yönündeki çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 17:09 Güncelleme: 21.09.2023 - 17:09
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        Elazığ Valiliğinden belediye meclis üyesinin park halindeki aracının kurşunlanmasına ilişkin açıklama:
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        Elazığ Valiliği, belediye meclis üyesi Cafer Yeşil'in park halindeki aracının kurşunlanması olayının fail ya da faillerinin tespit edilerek en kısa zamanda adalete teslim edilmesi yönündeki çalışmaların titizlikle sürdüğünü bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Yıldızbağları Mahallesi Beylerbeyi Sokak'ta park halindeki bir araca ateş edildiği yönündeki ihbar üzerine ilgili birimlerin harekete geçtiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olay esnasında il dışında bulunan Elazığ Belediyesi Meclis Üyesi ve Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil'e ait park halindeki aracının kaput ve far kısmında mermi girişinin bulunduğu görülerek, derhal olay yeri inceleme personeli ve ilgili birimler tarafından tahkikata başlanmıştır. Olayın fail ya da faillerinin tespit edilerek en kısa zamanda adalete teslim edilmesi yönündeki çalışmalar titizlikle devam etmektedir."

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