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        Elazığ'da 384 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

        Elazığ'da il genelinde 384 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 00:32 Güncelleme: 22.09.2023 - 00:49
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        Elazığ'da 384 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
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        Elazığ'da il genelinde 384 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde gerçekleştirilen uygulamaya 384 personelden oluşan 69 ekip katıldı.

        Ekipler, 1390 kişiyi kontrol etti, 330 araç, 49 umuma açık iş yeri, 16 metruk bina ile 13 park ve bahçede denetim yaptı.

        22 araca idari para cezası uygulanan denetimlerde, kumar oynadığı tespit edilen 5 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

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