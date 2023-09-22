Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik istihbari çalışmalar sonucu kent merkezinde yaşayan şüpheli S.A'nın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Takibe alınan S.A, ekipler tarafından durdurularak üst araması yapıldı.
Yapılan aramada, kuru sıkıdan bozma tabanca, 16 fişek ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.