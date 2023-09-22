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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 07:20 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:20
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik istihbari çalışmalar sonucu kent merkezinde yaşayan şüpheli S.A'nın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Takibe alınan S.A, ekipler tarafından durdurularak üst araması yapıldı.

        Yapılan aramada, kuru sıkıdan bozma tabanca, 16 fişek ve 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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