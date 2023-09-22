Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 46'sının yıkımı gerçekleştirildi SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da 10 bin 694 ağır hasarlı binadan 4 bin 860'ının yıkımı gerçekleştirildi.

SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da 10 bin 694 ağır hasarlı binadan 4 bin 860'ının yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte Valilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen yıkım çalışmaları devam ediyor.

Depremlerin ardından boşaltılan ağır hasarlı binaların yıkımı için tedbir amacıyla çevresindeki yapıların tahliyesinin ardından uzman ekiplerin gözetimi ve güvenlik önlemi altında iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla bugüne kadar toplam 10 bin 694 ağır hasarlı binadan 4 bin 860'ının yıkım çalışması tamamlandı. Kalan binaların da kısa sürede yıkılması hedefleniyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, AA muhabirine, ağır hasarlı binaları hızlı bir şekilde yıkarak enkazlarını kaldırmaya çalıştıklarını söyledi.

Asrın felaketinden sonra hemen sahaya indiklerini belirten Önalan, "İlimizde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Çalışmaların sonucunda 10 bin 694 yapıyı ağır hasarlı olarak tespit ettik." dedi.

Yıkım çalışmalarında vatandaşların rahatsız olmamaları için özen gösterildiğini aktaran Önalan, "Ağır hasarlı 10 bin 694 yapının 4 bin 860'ını yıkıp enkazını kaldırdık. İnşallah en kısa sürede yıkımları tamamlayarak depremin bütün izlerini silmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Önalan süreci hızlandırmak için mücadele ettiklerini belirterek "Bu çalışmaları profesyonel şekilde yapıyoruz. Vatandaş isterse yıkım ruhsatı çıkartarak binasını özel firmaya yıktırabiliyor. İsterse de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde Özel İdare ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştiriyoruz. Bu yıkımlar yapılırken mümkün olduğunca çevreye zarar verememeye çalışıyoruz. Sulamayı mümkün olduğunca yapıyoruz. Yan binaların güvenlik tedbirlerini alıyoruz." diye konuştu.