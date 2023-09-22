Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 22.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:47
Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Nevzat Y. yönetimindeki 63 EU 699 plakalı yem yüklü kamyon, Fırat Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada kamyondaki 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.