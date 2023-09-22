Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 22.09.2023 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Nevzat Y. yönetimindeki 63 EU 699 plakalı yem yüklü kamyon, Fırat Köprüsü girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada kamyondaki 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Karabağ Ermeni güçleri silahlarını teslim ediyor"
        "Karabağ Ermeni güçleri silahlarını teslim ediyor"
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        ABD'nin etkili senatörü Menendez'e 'rüşvet' suçlaması
        Köpekler hayat kurtardı
        Köpekler hayat kurtardı
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        İsrail: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz
        Rekortmen Fener!
        Rekortmen Fener!
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Burun ameliyatını arkadaşı yapmıştı! Doku kaybı yaşayan iş insanından tazminat davası
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! Ateşten cumartesi!
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Yaşama şansı yüzde 1 denilen Kuzey Deniz okullu oldu: Doktor olacağım
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Rus Karadeniz Donanması'nın karargahına füze saldırısı
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Arda Güler'den sevindiren gelişme!
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 46'sının yıkımı gerçekleştirildi
        Elazığ'da ağır hasarlı binaların yüzde 46'sının yıkımı gerçekleştirildi
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da 384 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
        Elazığ'da 384 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
        Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da düzenlenen deprem çalıştayında konuştu:
        Prof. Dr. Naci Görür, Elazığ'da düzenlenen deprem çalıştayında konuştu:
        'Elazığ depremi yaşanmasaydı, Kahramanmaraş depreminin büyüklüğü 8.4´e ulaş...
        'Elazığ depremi yaşanmasaydı, Kahramanmaraş depreminin büyüklüğü 8.4´e ulaş...
        Elazığ Valiliğinden belediye meclis üyesinin park halindeki aracının kurşun...
        Elazığ Valiliğinden belediye meclis üyesinin park halindeki aracının kurşun...