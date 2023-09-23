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        Keban Kaymakamı Atalık badem hasadına katıldı

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Denizli köyünde badem hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:14
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        Keban Kaymakamı Atalık badem hasadına katıldı
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Denizli köyünde badem hasadına katıldı.

        Denizli köyünde badem hasadına katılan Kaymakam Atalık, badem bahçesi sahibi ve çalışanları ile sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Atalık, ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

        Kaymakam Atalık'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin de eşlik etti.

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