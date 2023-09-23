Şırnak'ta domuz nöbetinde kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen kişi öldü
Şırnak'ta domuz sürüsüne açılan ateş sonucu kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen kişi öldü.
Şırnak'ta domuz sürüsüne açılan ateş sonucu kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen kişi öldü.
İddiaya göre, merkeze bağlı Toptepe Köyü'nde O.P, R.D. ve arkadaşları, domuz sürüsünün ekili alanlara zarar vermemesi için av tüfekleriyle bahçelik bölgede nöbet tutmaya başladı.
Bir süre sonra domuz sürüsünün ortaya çıkmasıyla R.D. üzerine gelen sürüye ateş açtı.
Saçmaların kazara isabet ettiği O.P. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin R.D. gözaltına alındı.