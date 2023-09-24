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        Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:28
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        Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        Resul Ç. (34) idaresindeki 34 KZ 0063 plakalı otomobille Medeni C. (46) yönetimindeki 23 KB 301 plakalı kamyonet, Elazığ-Bingöl kara yolunun Çobançeşme mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Resul Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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