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        Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 12:40 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:41
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        Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        M.G. idaresindeki 35 BEP 246 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Şeyhhacı köyü mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Halil Yıldız'a (63) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yıldız'ın cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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