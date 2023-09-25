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        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde Türkiye-Litvanya maçına doğru

        UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında yarın Litvanya'yı Elazığ'da konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, futbolseverlere güzel bir müsabaka izleteceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 19:40 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:54
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        UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'nde Türkiye-Litvanya maçına doğru
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        UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında yarın Litvanya'yı Elazığ'da konuk edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, futbolseverlere güzel bir müsabaka izleteceklerini söyledi.

        Ay-yıldızlı ekip, Litvanya karşılaşması öncesi son idmanını Elazığ Atatürk Stadı'nda yaparken, çalışma öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Necla Güngör Kıragası, "Taraftarlarımız; hücum yapan, hücum varyasyonlarını olabildiğince gösterebilen, dinamik, hiç pes etmeyen ve 90 dakika boyunca mücadele eden bir takım görecek." dedi.

        Kıragası, Elazığ'da olmaktan mutluluk duyduklarını, gruptaki 2. maçlarını çok güzel bir stadyumda oynayacak olmanın mutluluğunu da yaşadıklarını belirtti.

        Gruptaki ilk maçlarında Gürcistan karşısında iyi bir skor (3-0) elde ettiklerini ifade eden Kıragası, "4-3-3 formasyonuyla, önde baskıyla başladığımız, rakibi ilk dakikadan son dakikaya kadar 3'üncü bölgeye hapsettiğimiz, çok keyif aldığımız bir maçtı. Sonuçlandırmalarda zaman zaman eksiklerimiz olduğunu gördüğümüz keyifli bir maç oldu. Umut ediyorum yarın da Litvanya karşısında aynı şekilde, aynı cesaretle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kıragası, Türkiye Futbol Federasyonunun kadın futboluna yapmış olduğu yatırımlarla beraber gün geçtikçe kendi gelişimini sağlayan bir branş olmaya başladıklarını dile getirdi.

        Litvanya maçı öncesi kadrolarının aşağı yukarı belli olduğunu ve bugün son antrenmanlarını gerçekleştirdiklerini aktaran Kıragası, şöyle devam etti:

        "Biz genelde kulübesi çok heyecanlı olan bir takımımız. Hiçbir zaman oturan birini göremeyeceksiniz. Kızlarımın mücadelesi, 90 dakika böyle gümbür gümbür, Türk kadınına yakışır şekilde olacak. Biraz daha hücum ağırlıklı bir oyun göreceğinizi umut ediyorum. Turnuvanın ikinci önemli maçını burada, bu güzel statta oynamak, beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Elazığ halkının arkamızda olacağına inanıyorum."

        Milli oyuncu İlayda Civelek ise Elazığlı olduğunu, gruptaki 2. maçlarını memleketinde oynayacakları için heyecan yaşadığını aktardı.

        Başarmak için çok emek verdiklerini ve çok çalıştıklarını aktaran Civelek, "Bu ülkenin sporcu kadınları gerçekten çok iyi işler başarıyor. Olimpiyatlara katılım sağlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mıza buradan takımım adına selamlar gönderiyor, başarılar diliyorum. Bizim de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

        Ay-yıldızlı ekip, yarın saat 18.00'de Elazığ Atatürk Stadı'nda Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

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