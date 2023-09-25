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        Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da bir çiftlikten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 20:28 Güncelleme: 25.09.2023 - 20:42
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        Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da bir çiftlikten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Hankendi köyündeki bir çiftlikten yapılan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

        Yapılan istihbarat çalışması ve araştırmalar neticesinde şüpheliler M.K, H.Ü, S.K. ve Ş.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada elektrik panosu, klima, iş aletleri, kablo gibi çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, H.Ü. ve S.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Ş.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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