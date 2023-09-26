Elazığ'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Elazığ'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
Elazığ'da 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda yapılan asayiş uygulamasında, hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü F.D. (23) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.