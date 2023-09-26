Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi
Stat:ElazığAtatürk
Hakemler: Rita Vehapi, Lumturije Muhadri, Fitore Govori (Kosova)
Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Cennet Çal (Dk. 46 Yağmur Uraz), Miray Cin (Dk. 82 Büşra Kuru), Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 82 Arzu Karabulut), Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Elif Keskin (Dk. 72 Didem Karagenç), Gülbin Hız (Dk. 61 Dilara Soley Deli)
Litvanya: Seskute, Mikutaite, Sarkanaite (Dk. 77 Kazarina), Jonusaite (Dk. 90+2 Potapova), Petraviciene (Dk. 58 Lekaviciute), Galkina (Dk. 58 Supelyte), Neverdauskaite, Liuzinaite, Zizyte, Vaitukaityte, Rogaciova
Goller: Dk. 29 Birgül Sadıkoğlu, Dk. 85 İlayda Civelek (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 27 Liuzinaite, Dk. 36 Jonusaite (Litvanya)
ELAZIĞ