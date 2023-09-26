UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında konuk ettiği Litvanya'yı 2-0 yenen A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, lider olarak devam etmek istediklerini söyledi.

Türkiye-Litvanya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Kıragası, güzel bir atmosferde sahaya çıkıp, kazandıklarını ve gol yemeden yollarına devam ettiklerini belirtti.

Fiziksel anlamda güçlü bir rakiple karşılaştıklarını vurgulayan Kıragası, "Oyuncularım muhteşem bir performans sergiledi. Taktik anlamda ne istediysek tamamen karşılığını verdiler." dedi.

- "İkide iki yapmamız tabii ki çok önemliydi"

Taraftarların coşkulu desteğiyle oyuncuların ülkeleri için en iyisini yapmaya çalıştığını kaydeden Kıragası, şunları söyledi:

"İkide iki yapmamız tabii ki çok önemliydi. Seri başı başladığımız grupta aynı şekilde lider devam etmek istiyoruz. Kızlarla üç ay öncesinde yapmış olduğumuz hazırlık kamplarında hedeflerimizi zaten belirlemiştik. 'İlk 15 dakika kesinlikle golü bulacağız, presle başlayacağız ve gol yemeden maçı bitireceğiz.' demiştik. İki maçta da bu hedefimize ulaştık. Şimdi hedeflerimizi devam ettirmek için çalışacağız. Lüksemburg'la önce deplasmanda, sonra içerde oynayacağız. Gürcistan ve Litvanya deplasmanlarıyla grup maçlarını bitireceğiz. Bu takım hedefleri olan, kadın futbolunun tanıtımı ve bilinirliği için de gönüllü olarak çalışan bir ekip. O yüzden mutlaka bu hedeflerimize ulaşarak seriyi bitireceğiz."

- Akgöz: "Bugün kaleye hiç top gelmedi"

Takım kaptanı kaleci Selda Akgöz, Elazığ'da taraftarların kendilerine muhteşem bir atmosfer sunduğunu, bunun karşılığını 2-0'lık güzel bir galibiyetle verdiklerini belirterek, "Bugün kaleye hiç top gelemedi. Zaten en başından bazı hedeflerimiz var. Gol yemeden bitirmeyi hedefliyoruz. Şu an iki de iki yaptık. Gelecek ay Lüksemburg maçlarında bunu devam ettirmek istiyoruz. Onun için güzel hazırlanacağız." diye konuştu.

Milli oyuncu Ece Türkoğlu da Elazığ halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Maç boyunca rakibe karşı çok üstündük. Biz top oynayan, topu çeviren bir takımız. Onu yaptığımız sürece de golleri bulduk. İkinci golü bulduktan sonra rahatladık. Hem saha içinde hem saha dışında muhteşem bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu durum sahaya çok güzel yansıyor. Hem burada olmaktan hem de Elazığ halkı önünde muhteşem bir oyun sergilemekten çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.