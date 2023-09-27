Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baba yadigarı su değirmeninin çarkları 30 yıl sonra yeniden dönmeye başladı

        SUAT ÖZTÜRK/RAMAZAN KAPLAN - Elazığ'ın Baskil ilçesinde oturan 43 yaşındaki Halis Gürü, baba yadigarı asırlık su değirmeninin çarklarını yeniden döndürerek geleneksel yöntemlerle un üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba yadigarı su değirmeninin çarkları 30 yıl sonra yeniden dönmeye başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SUAT ÖZTÜRK/RAMAZAN KAPLAN - Elazığ'ın Baskil ilçesinde oturan 43 yaşındaki Halis Gürü, baba yadigarı asırlık su değirmeninin çarklarını yeniden döndürerek geleneksel yöntemlerle un üretiyor.

        İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Yeniocak köyü Hardıçay Deresi üzerinde yaklaşık 100 yıl önce kerpiçten yapılan su değirmeni, gelişen teknolojiye direnemeyerek harabeye döndü.

        Çocukluğu bu değirmende babasının yanında geçen Halis Gürü, yaklaşık 30 yıldır kullanılmayan su değirmenini onarıp un üretimine başladı.

        - "Bir yıldır unumu değirmende yapıyorum"

        Gürü, AA muhabirine, çocukluğunun geçtiği değirmeni harabe şekilde görünce çok üzüldüğünü söyledi.

        Duvarları yenilediğini, çatıyı yaptığını, değirmeni çalışır vaziyete getirdiğini anlatan Gürü, bunun için bir yıl uğraştığını belirtti.

        Baba yadigarı değirmeni çalışır duruma getirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Gürü, "Babam değirmeni çocuğu gibi severdi. Köyde işi bırakır gelir değirmende çalışırdı. Şimdi ben de babamın anılarını yaşatmak için yeniden burayı işler duruma getirdim. Bu değirmeni severdik. Bir yıldır unumu değirmende yapıyorum." diye konuştu.

        Gürü, değirmende zamanının güzel geçtiğini, burada yaptığı unun doğal ve sağlıklı olduğunu dile getirdi.

        Değirmene sahip çıkacağını belirten Gürü, "İsteyen komşularım da gelip burada ununu yapıyor. Fabrikada çıkan un birkaç aşamadan geçiyor. Burada sadece sepete buğdayı bırakıyorsun, değirmen iki taş arasında öğütüyor. Değirmen doğal bir şekilde suyla çalışıyor. Bu değirmenin teknolojiyle hiçbir bağlantısı yok. Unu tamamen geleneksel yöntemle yapıyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        MEB'den yazılı ve uygulamalı sınavlara yönelik açıklama
        Üniversitelilere cep telefonu
        Üniversitelilere cep telefonu
        Biden'ın köpeği 11. kez ısırdı
        Biden'ın köpeği 11. kez ısırdı
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Yolun devam ettiğini sandı denize uçtu!
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        Irak'ta düğün salonunda yangın: En az 114 ölü
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Kritik seviyeye gelindi! Barajlarda son durum!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Beşiktaş'ın Adana Demirspor 11'i!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        Vahşeti sosyal medyada yayınlamış! Otoparkta infazı itiraf etti!
        5 aylık grev sona erdi
        5 aylık grev sona erdi
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Önce motosiklet sonra otomobil çarptı! Sürücüler şoka girdi!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Feci kaza kamerada! Bir çocuk annesiydi! Öldüren geçiş!
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Türkiye Romanya'ya doğalgaz ihraç edecek
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Karaciğer naklinde büyük devrim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz
        Yeni AFAD Başkanı Okay Memiş: AFAD’ı daha da güçlendireceğiz

        Benzer Haberler

        Kıragası: Oyuncularım muhteşem bir performans sergiledi
        Kıragası: Oyuncularım muhteşem bir performans sergiledi
        Türkiye-Litvanya maçının ardından
        Türkiye-Litvanya maçının ardından
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya´yı 2-0 mağlup etti
        A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya´yı 2-0 mağlup etti
        Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi
        Futbol: UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi
        Elazığ'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da çiftlikten hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı