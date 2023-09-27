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        Keban Kaymakamı Atalık yapımı tamamlanan camide incelemede bulundu

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, yapımı tamamlanan Göldere Camisi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 15:10 Güncelleme: 27.09.2023 - 15:57
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        Keban Kaymakamı Atalık yapımı tamamlanan camide incelemede bulundu
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, yapımı tamamlanan Göldere Camisi'nde incelemelerde bulundu.

        İlçeye bağlı Göldere köyüne gelen Kaymakam Atalık, yapımı tamamlanan camiyi gezdi, köy muhtarı Hüseyin Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Cami lojmanı ve köy sosyal tesislerini inceleyen Atalık, daha sonra köyde yaşayan vatandaşlarla biraya gelerek taleplerini dinledi.

        Kaymakam Atalık'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve kamu kurum yetkilileri eşlik etti.

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