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        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:16
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        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ülke genelinde, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen "Sis Operasyonu" kapsamında şüpheliler S.K. ( 48), T.K. (39), A.S.B. (42), G.K. (37), M.K.(31), M.S. (30) ve O.K'yi (29) yakaladı.

        Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 bin doldurulmuş makaron, 657 bin boş makaron, 260,5 kilogram kıyılmış tütün, 3 tütün doldurma makinesi, 5 bin 801 sökülmüş bandrol, 845 bin sigara filtresi, filtre kıyma makinesi, pompalı tüfek, 6 tabanca, 110 fişek ve 5 şarjör ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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