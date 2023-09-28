Baskil Kaymakamı Kundakçı Deliktaş köyünü ziyaret etti

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Kundakçı, Deliktaş köyünü ziyaret ederek, köyde yapılması planlanan işlerle ilgili köylülerle istişarelerde bulundu.

"Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra köylerimizin nüfusları arttı. Bizler de köyleri ziyaret ederek yapılacakları işleri bizzat yerinde görme fırsatı buluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini imkanlar ölçüsünde gerçekleştiriyoruz." diyen Kundakçı, devletin her zaman milletin yanında olduğunu belirtti.

Kaymakam Yılmaz'a İl Meclis Üyesi Mitat Gündüz, kurum amirleri ve muhtarlar eşlik etti.