Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil Kaymakamı Kundakçı Deliktaş köyünü ziyaret etti

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:25 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil Kaymakamı Kundakçı Deliktaş köyünü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaymakam Kundakçı, Deliktaş köyünü ziyaret ederek, köyde yapılması planlanan işlerle ilgili köylülerle istişarelerde bulundu.

        "Özellikle 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra köylerimizin nüfusları arttı. Bizler de köyleri ziyaret ederek yapılacakları işleri bizzat yerinde görme fırsatı buluyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini imkanlar ölçüsünde gerçekleştiriyoruz." diyen Kundakçı, devletin her zaman milletin yanında olduğunu belirtti.

        Kaymakam Yılmaz'a İl Meclis Üyesi Mitat Gündüz, kurum amirleri ve muhtarlar eşlik etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi
        Baskil Müftülüğü kurumları ziyaret etti
        Baskil Müftülüğü kurumları ziyaret etti
        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Elazığ'daki 'Sis Operasyonu'nda kaçak malzemeler ve 26 silah ele geçirildi
        Elazığ'daki 'Sis Operasyonu'nda kaçak malzemeler ve 26 silah ele geçirildi
        Elazığ'da eski başkana ait ahırda yangın
        Elazığ'da eski başkana ait ahırda yangın
        Keban Kaymakamı Atalık yapımı tamamlanan camide incelemede bulundu
        Keban Kaymakamı Atalık yapımı tamamlanan camide incelemede bulundu