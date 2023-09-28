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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:46
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        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, biri pompalı 17 av tüfeği, 4 tabanca ve 10 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.

        Operasyona ilişkin gözaltına alınan şüpheli K.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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