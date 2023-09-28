Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

        Elazığ'da iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 13:46 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da iki taraf arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak'ta iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Yaralanan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olaya ilişkin 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Hastaneden bebek kaçıran kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Hastaneden bebek kaçıran kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!
        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi
        Baskil Müftülüğü kurumları ziyaret etti
        Baskil Müftülüğü kurumları ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı Deliktaş köyünü ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı Deliktaş köyünü ziyaret etti
        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Elazığ'daki 'Sis Operasyonu'nda kaçak malzemeler ve 26 silah ele geçirildi
        Elazığ'daki 'Sis Operasyonu'nda kaçak malzemeler ve 26 silah ele geçirildi
        Elazığ'da eski başkana ait ahırda yangın
        Elazığ'da eski başkana ait ahırda yangın