Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:40 Güncelleme: 28.09.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

        Operasyonda, Y.K, G.A. ve D.G. yakalandı.

        Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 346 gram esrar, 2,16 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile çeşitli materyaller ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        30 metre sürükledi! Yaya geçidinde dehşet
        30 metre sürükledi! Yaya geçidinde dehşet
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Güzelgün için farkındalık sürüşü düzenlendiler!
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        Çanakkale'de sağanak! İstanbul ve İzmir için uyarı
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        EKK'nın dördüncü toplantısı sona erdi
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Türk üniversitelerinden tarihi başarı
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Nereden nereye!
        Nereden nereye!
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına al...
        Elazığ'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 7 kişi gözaltına al...
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi
        Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi
        Baskil Müftülüğü kurumları ziyaret etti
        Baskil Müftülüğü kurumları ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı Deliktaş köyünü ziyaret etti
        Baskil Kaymakamı Kundakçı Deliktaş köyünü ziyaret etti
        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçak tütün operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Elazığ'daki 'Sis Operasyonu'nda kaçak malzemeler ve 26 silah ele geçirildi
        Elazığ'daki 'Sis Operasyonu'nda kaçak malzemeler ve 26 silah ele geçirildi