Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Elazığ'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Operasyonda, Y.K, G.A. ve D.G. yakalandı.
Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 346 gram esrar, 2,16 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ile çeşitli materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.