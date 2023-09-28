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        Elazığ'da ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri için sosyal market ve butik mağaza açıldı

        Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığınca Elazığ'da hükümlüler ve aileleri için hazırlanan sosyal market ve butik mağazanın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 16:36 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:51
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        Elazığ'da ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri için sosyal market ve butik mağaza açıldı
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        Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanlığınca Elazığ'da hükümlüler ve aileleri için hazırlanan sosyal market ve butik mağazanın açılışı yapıldı.

        Türk Kızılay Elazığ Şubesi ve Elazığ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü iş birliğiyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında açılan sosyal market ve butik mağazada ihtiyaç sahibi hükümlüler ve aileleri, kendileri için belirlenen saatte gıda, giysi, ayakkabı ve hijyen malzemesi gibi ürünleri alabiliyor.

        Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu söyledi.

        Kızılay'a yapılan talep doğrultusunda bu market ve mağazayı açtıkları ifade eden Kızılkaya, ihtiyaç sahibi hükümlüler ile ailelerin bu hizmetten faydalanabileceğini belirtti.

        Sosyal market ve mağazanın Elazığ'a hayırlı olmasını dileyen Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "İhtiyaç sahibi tutuklu ve hükümlüler buraya gelerek istedikleri ürünü alma hakkına sahip olacaklar. Bu hizmetlerin sürmesi için değerli bağışçılarımızın bu çalışmalara destek vermelerini bekliyoruz. Yapılan bağışlar çok kıymetli."

        Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, Denetimli Serbestlik Müdürü İrem Pirinççi ve kurum müdürleri katıldı.

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