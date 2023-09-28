Elazığ'da mağazaya giren tilkinin dışarı çıkarıldığı anlar kamerada
Elazığ'da bir halı mağazasına giren tilkinin dışarı çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ'da bir halı mağazasına giren tilkinin dışarı çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çaydaçıra Mahallesi'nde halı mağazası işleten Merve Koçbaba, mağazaya tilki girdiğini fark etti.
Koçbaba, bu sırada mağazada bulunan kişilerin de yardımıyla tilkiyi dışarı çıkardı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Koçbaba, iş yerinde yemek yedikleri sırada gelen sesler üzerine içeriye tilki girdiğini fark ettiklerini söyledi.
Tilkiyi ilk gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Koçbaba, "Fırçayla süpürür gibi çıkarmak durumunda kaldım. Çünkü çok hareketli bir hayvandı. Sonrasında hızlıca koştu." dedi.