Elazığ'da "5. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı Elazığ'da düzenlenen "5. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı.

Elazığ'da düzenlenen "5. Geleneksel Salçalı Köfte ve Gastronomi Festivali" başladı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde vatandaşlar stantları gezerek köfte ekmek ile yöresel ürünlerden tattı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, gazetecilere, bu yıl köfte ekmek festivalinin beşincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalle salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımını yaptıklarını ifade eden Tarhan, şöyle konuştu:

"Elazığ mutfağını, yöresel ürünlerini, Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmak istiyoruz. Stantlarımızda tescilli geven balı, çedene kahvesi, orcik, pestil, taç ekmeği, Harput köftesi, içli köfte gibi birçok yöresel ürünümüzü buraya gelen ziyaretçilerimiz bulabiliyorlar. Esnaflarımız stantlarını kurdular. Yaklaşık 40’a yakın standımız var. Her standımızda da ilimize özgü ayrı bir tat sergilenmektedir. Festival süresince konserlerimiz de olacak. Vatandaşın ilgisi çok güzel."

Köfteci Bahri Yorulmaz ise festival sayesinde hem kendilerini hem de Elazığ’a özel salçalı köfteyi Türkiye’ye tanıtma imkanı yakaladıklarını belirterek, "Bu tür festivallerin sürekli olmasını istiyoruz. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz."diye konuştu.

Festivali gezmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Kayabaş da ilk defa katıldığı festivali çok beğendiklerini kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Festival 4 gün sürecek.