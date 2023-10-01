Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Kundakçı, mesajında, yaşlılara olan saygının önemine değinerek, yaşlılara hürmet ve sevgi gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bunun hem aile bağları hem de toplumsal dokunun korunması bakımından büyük önem taşıdığını aktaran Kundakçı, şunları kaydetti:

"Asırlık tecrübelerinden, birikimlerinden faydalandığımız yaşlılarımız, geçmişten bugüne kültürel değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasına vesile olan en kutsal varlıklarımızdır. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, sevdikleriyle sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."