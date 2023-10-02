Elazığ'da yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Rüstempaşa Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bir evden hırsızlık yapan M.Ç. ve B.E'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.