Fırat Üniversitesi'nde öğrenciler davul ve klarnet eşliğinde çiçeklerle karşılandı Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri için yeni akademik yılın başlaması dolayısıyla davul ve klarnetli karşılama töreni düzenlendi.

Fırat Üniversitesi (FÜ) öğrencileri için yeni akademik yılın başlaması dolayısıyla davul ve klarnetli karşılama töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitede, yaklaşık 45 bin öğrenci, 5 bin akademik ve idari personel ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Online eğitimin ardından yüz yüze eğitime geçilen üniversitede, kampüs girişinde davul ve klarnet eşliğinde çiçeklerle karşılanan öğrencilere hediyeler verildi.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen ve Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, öğrencileri kapıda karşıladı.

Klasik müzik dinletisinin de yer aldığı törende, il dışından gelen öğrencilere ilin kültürel değerleri tanıtıldı.

Rektör Göktaş, yaptığı açıklamada, yeni akademik yılın tüm öğrencilere hayırlar getirmesini temenni etti.

Bu yıl eğitim ve öğretimin yüz yüze olacağını belirten Göktaş, "Bu yıl yaklaşık 10 bin 36 öğrenci kardeşimiz Fırat Üniversitesi ailesine katıldı. Ben yeni başlayan kardeşlerimize 'hoş geldiniz' diyorum. Onlara ve tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.