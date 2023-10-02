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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:34 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:57
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        Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Güney Çevre Yolu'nda Süleyman Acar'ın kullandığı 23 BE 039 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Sürücü Acar'ın Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Müdürü olduğu öğrenildi.

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