Elazığ'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Güney Çevre Yolu'nda Süleyman Acar'ın kullandığı 23 BE 039 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü Acar'ın Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Müdürü olduğu öğrenildi.