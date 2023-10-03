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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Elazığ'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 00:19 Güncelleme: 03.10.2023 - 00:33
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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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        Elazığ'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

        Hacı Ömer Bilginoğlu Caddesi'nde işletme sahibi H.C, iş yerinin yakınlarında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan H.C. sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

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