Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        M.G, iş yerine yapılan operasyonda T.K, G.T, R.Ç, B.D. ve Ü.Ü. ile uyuşturucu kullandıkları esnada suç üstü yakalandı.

        Yapılan aramada 39 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, bir takım uyuşturucu aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Ayılar kampçıların minibüsüne daldı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        Görenler şaştı kaldı! Gelinlikleri dere yakınına attılar
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler

        Benzer Haberler

        3'üncü kattan düşüp öldü, sabah fark edildi
        3'üncü kattan düşüp öldü, sabah fark edildi
        Elazığ'da Prof. Dr. Melih Boydak Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
        Elazığ'da Prof. Dr. Melih Boydak Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
        Keban Kaymakamı Atalık Gökbelen köyünde yürütülen alt yapı çalışmalarını in...
        Keban Kaymakamı Atalık Gökbelen köyünde yürütülen alt yapı çalışmalarını in...
        Elazığ´da kontrollü yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü
        Elazığ´da kontrollü yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü
        Elazığ´da hafif ticari araç, otomobile çarptı: 8 yaralı
        Elazığ´da hafif ticari araç, otomobile çarptı: 8 yaralı
        Elazığ'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaraland...
        Elazığ'da otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaraland...