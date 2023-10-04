Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda şüpheli M.G'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

M.G, iş yerine yapılan operasyonda T.K, G.T, R.Ç, B.D. ve Ü.Ü. ile uyuşturucu kullandıkları esnada suç üstü yakalandı.

Yapılan aramada 39 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar, bir takım uyuşturucu aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.