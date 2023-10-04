Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'daki silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 18:02 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'daki silahlı kavgayla ilgili bir şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İzzetpaşa Mahallesi Cemil Dora Parkı yanında iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İzzetpaşa Mahallesi Cemil Dora Parkı yanında, önceki gün iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada tabancayla ateş edilmesi sonucu 1 kişi yaralanmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        Milli Savunma Bakanlığı'nda kritik toplantı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 450 koli bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
        Elazığ'da 450 koli bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
        3'üncü kattan düşüp öldü, sabah fark edildi
        3'üncü kattan düşüp öldü, sabah fark edildi
        Elazığ'da Prof. Dr. Melih Boydak Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
        Elazığ'da Prof. Dr. Melih Boydak Hatıra Ormanı'na fidan dikildi
        Keban Kaymakamı Atalık Gökbelen köyünde yürütülen alt yapı çalışmalarını in...
        Keban Kaymakamı Atalık Gökbelen köyünde yürütülen alt yapı çalışmalarını in...
        Elazığ´da kontrollü yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü
        Elazığ´da kontrollü yıkım sırasında binanın bir bölümü çöktü