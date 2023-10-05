Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan S.G'nin (26) üst aramasında 33,42 gram toz esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.