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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 13:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 14:34
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda Doğukent ve Kültür Mahallesinde bulunan ağır hasarlı boşaltılmış binalara yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramada, 2,56 gram metamfetamin ve 13.94 gram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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