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        Elazığ'da aranan 2 hükümlü yakalandı

        Elazığ'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:19
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        Elazığ'da aranan 2 hükümlü yakalandı
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        Elazığ'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile Çarşı Mahallesi bekçileri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, "hırsızlık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş.B. ve 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü, cezaevine gönderildi.

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