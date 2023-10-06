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        Keban Kaymakamı Atalık ceviz hasadına katıldı

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Çalık köyünde ceviz hasadına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 14:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 15:19
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        Keban Kaymakamı Atalık ceviz hasadına katıldı
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Çalık köyünde ceviz hasadına katıldı.

        Kaymakam Atalık, Çalık köyündeki ceviz hasadına katılarak, üreticilerle görüştü, onlarla sohbet etti.

        Atalık, üreticilere ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

        Kaymakam Atalık'a, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, İl Encümenleri Muzaffer Bulut ve Veysel Fırat eşlik etti.

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