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        Elazığ'da kız arkadaşını bıçakla yaralayıp darbeden sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası

        Elazığ'da geçen yıl kız arkadaşını bıçakla yaralayıp darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 16:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 16:55
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        Elazığ'da kız arkadaşını bıçakla yaralayıp darbeden sanığa 3 yıl 1 ay hapis cezası
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        Elazığ'da geçen yıl kız arkadaşını bıçakla yaralayıp darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık S.B, mağdur D.T. ile taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanık S.B'nin cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Sanık S.B, öldürme kastı ile hareket etmediğini ve suçsuz olduğunu savunarak, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

        Mağdur D.T. ise sanık S.B'nin kimseyi öldürebilecek bir insan olmadığını öne sürerek, şikayetçi olmadığını belirtti.

        Savunmaların ardından mahkeme, "kasten yaralama" suçundan sanığın, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        - Olay

        Yenimahalle'de 23 Temmuz 2022'de D.T. evde tartıştığı erkek arkadaşı anestezi doktoru S.B. tarafından kol, bacak ve sırt bölgesinden bıçaklanması sonucu yaralanmıştı.

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